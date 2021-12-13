В Мурманской области появилась глыба апатита с зубами

В Апатитах стало на один арт-объект больше. Теперь в городе есть глыба апатита с зубами. Фото: Anton Rasskazov / vk.com/rasskazov_anton
В Апатитах стало на один арт-объект больше. Теперь в городе есть глыба апатита с зубами.
- Камень-улыбака находится на въезде в наш любимый город и своей лучезарной улыбкой встречает туристов и всех, кто приезжает к нам гости. Автор композиции Сергей Братков, художник с мировым именем. Арт-объект появился в городе благодаря инициативе Андрея Малахова и его команде из Центра современного искусства "Сияние", - рассказал журналист "Народного телевидения Хибины" Антон Рассказов.
Напомним: в сентябре в Апатитах благодаря Малахову появилась "Непроходимая чаща".
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