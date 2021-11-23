Созданный при участии Андрея Малахова Центр современного искусства «Сияние» в Апатитах пополнится новыми экспонатами

Центр "Сияние" в Апатитах открылся при участии Андрея Малахова. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В июле этого года апатитский Центр современного искусства «Сияние» совместно с создателем проекта ARTпатруль Юрием Омельченко и Андреем Малаховым запустили конкурс #Искусствонасевер, который объединил художников со всей России. И вот его итоги подведены.

- Было отобрано 117 работ разных направлений и стилей. Все они будут экспонироваться в Omelchenko Gallery в Москве в течение месяца: ориентировочно с середины января до середины февраля. Согласно изначально объявленным условиям конкурса, после выставки в Omelchenko gallery все работы отправятся в коллекцию Центра современного искусства «Сияние» в Апатитах. Организаторы уверены, что выставка позволит пополнить музейный фонд Центра новыми экспонатами и еще ближе познакомить заполярного зрителя с современным искусством, - сообщили в министерстве культуры Мурманской области.

Центр «Сияние» в Апатитах был создан при участии Андрея Малахова.

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