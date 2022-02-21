Почему в Мурманске есть полярный день

Продолжительность полярного дня дольше, чем полярной ночи. Фото: Антон ЗАБИРОВ

В Мурманске летом светло круглые сутки. Спать некоторым становится сложновато, зато Солнце восполняет северянам недостаток света, которого так не хватает зимой. При этом жители других регионов не понимают, почему в 2 часа ночи в окно может светить солнце, и ищут эту информацию в сети.

Почему же в Мурманске есть полярный день, "КП"-Мурманск" рассказал заместитель руководителя Кольского научного центра, популяризатор науки Евгений Боровичев.

- В полярный день Солнце не заходит за горизонт более суток. Это явление связано с тем, что ось вращения Земли наклонена к плоскости ее обращения вокруг Солнца чуть больше, чем на 23 градуса. Из-за этого в течение года часть земной поверхности в районах между Северным полярным кругом и Северным полюсом и Южным полярным кругом и Южным полюсом на протяжении некоторого времени освещена Солнцем более суток. В этом случае мы говорим, что наступает полярный день, - поделился ученый с "КП"-Мурманск".

Что интересно, продолжительность полярного дня дольше, чем продолжительность полярной ночи. Например, в Мурманске продолжительность полярного дня почти в полтора раза длиннее полярной ночи.

В столице Заполярья полярный день начинается 22 мая и длится 62 дня. Пик полярного дня наблюдается в день летнего солнцестояния – 21 июня.

Узнать больше о других уникальных климатических явлениях Мурманской области можно в нашей статье.

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