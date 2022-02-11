Где теплее - в Мурманске или Норильске, и почему есть полярная ночь: ученые отвечают на наивные вопросы о Мурманской области

"КП"-Мурманск" задала наивные вопросы из Интернета ученым Кольского научного центра. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Туристы, которые собираются в погоне за приключениями в Мурманскую область, часто задают поисковикам в интернете разные «почемучки» о нашем крае. Например, когда не понимают, почему здесь не так холодно, как в других северных городах, или откуда взялось летом посреди ночи солнце. К слову, и сами северяне не всегда в курсе, почему так происходит.

"КП"-Мурманск" задала наивные вопросы из интернета ученым Кольского научного центра.

Подарок от Гольфстрима

На один из главных вопросов: «Почему в Мурманске не замерзают море и сам порт?» помогла ответить сотрудник Института проблем промышленной экологии Севера КНЦ РАН Ольга Петрова.

Она отметила, что Мурманск – единственный в России незамерзающий порт за Полярным кругом. А все благодаря мощному теплому Северо-Атлантическому течению, которое является ветвью еще более теплого и мощного течения - Гольфстрим.

- В широком смысле Гольфстрим – это одно из самых мощных струйных течений. Его ширина варьируется от 20 до 90 километров, скорость течения может меняться - от нескольких метров в секунду в верхних слоях океана до нескольких десятков сантиметров в секунду на глубине свыше тысячи метров. Расход воды Гольфстримом составляет почти 100 миллионов кубических метров ежесекундно, что в 20 раз больше, чем расход всех рек мира вместе взятых. Тепловая мощность течения меняется в зависимости от сезона. Но абсолютно точно то, что территории, прилегающие к Атлантике, отличаются гораздо более мягким климатом по сравнению с расположенными на аналогичных широтах дальше, в глубине континента, - рассказала сотрудница КНЦ.

Гольфстрим дарит Мурманской области не только незамерзающий порт. Так, северные таежные леса поднимаются почти до границы Северного Ледовитого океана, создавая более комфортные условия как для человека, так и для всего разнообразия флоры и фауны. Теплому течению мы обязаны и тем, что в области практически отсутствует вечная мерзлота.

Гольфстрим дарит Мурманской области не только незамерзающий порт. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Мурманск VS Норильск

Некоторые путешественники удивляются тому, что у нас не так уж и холодно, как в Красноярском крае, например. Ведь, несмотря на то, что Мурманск и Норильск расположены на одной широте, зимой в заполярной столице значительно теплее. Пользователи интернета задаются вопросом: «Почему в Мурманске теплее, чем в Норильске?».

- Причина довольно мягких мурманских зим и очень суровых зим норильских – физико-географическая. Город, расположенный на берегу Кольского залива, подогревается не замерзающим в этой части Баренцевым морем. Благодаря теплым массам воды, которые несет Северо-Атлантическое течение, зима в Мурманске наступает почти на месяц позже, чем в том же Норильске, и отличается относительно высокой температурой. Эти же теплые воздушные массы могут стать причиной зимних оттепелей, - отметила популяризатор науки Ольга Петрова.

Норильск же расположен гораздо дальше от океанического побережья, климат здесь более континентальный. Географическое положение определяет климатические условия – гораздо более суровые, субарктические: с долгими и очень холодными зимами, непродолжительным и прохладным летом.

Некоторые путешественники удивляются тому, что у нас не так уж и холодно, как в Красноярском крае, например. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Света больше, чем тьмы

Смириться с полярным днем, когда ночью все время светло, удается не каждому. Без маски для сна бывает не справиться. Что уж говорить о полярной ночи, которая может загнать в гнетущее состояние своим бесконечным мраком.

Зато в связи с этими явлениями летом хорошо гулять в любое время суток, а зимой города становятся яркими благодаря светящимся инсталляциям и красочной подсветке.

С вопросом, почему в Мурманске есть полярная ночь и полярный день, нам помог разобраться зам. руководителя Кольского научного центра, популяризатор науки Евгений Боровичев.

- Полярная ночь – это период года, когда Солнце более 24 часов не появляется из-за горизонта. Соответственно, в полярный день Солнце тоже не заходит за горизонт более суток. Оба этих явления связаны с тем, что ось вращения Земли наклонена к плоскости ее обращения вокруг Солнца чуть больше чем на 23 градуса. Из-за этого в течение года часть земной поверхности между Северным полярным кругом и Северным полюсом и Южным полярным кругом и Южным полюсом на протяжении некоторого времени либо освещена Солнцем более суток (и тогда мы говорим, что наступает полярный день), либо солнечные лучи не попадают на Землю более 24 часов (и тогда приходит полярная ночь), - рассказал ученый.

Что интересно: продолжительность этих явлений неодинакова. Солнце находится над нижней линией горизонта дольше, чем под ней, поэтому ночь накрывает города и поселки на более короткий срок и кромешная темнота, как правило, длится только несколько часов. Например, в Мурманске полярный день почти в полтора раза длиннее полярной ночи.

На широте Мурманска полярный день начинается 22 мая и длится 62 дня. Пик полярного дня наблюдается в день летнего солнцестояния – 21 июня. Полярная ночь наступает 2 декабря и заканчивается 11 января. Ее пик приходится на 21-22 декабря – день зимнего солнцестояния.

Смириться с полярным днем, когда посреди ночи все время светло, удается не каждому. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Нужна ли передышка

С экологией в Мурманской области все более-менее в порядке, но дышать иногда бывает тяжело. Правда ли, что в Мурманске наблюдается нехватка кислорода и как это может влиять на организм, рассказала заведующая лабораторией медицинских и биологических технологий КНЦ РАН Дина Петрашова.

- В прямом смысле слова нехватки кислорода на Севере нет. Однако существует феномен «полярной гипоксии», или «циркумполярный гипоксический синдром», о природе которого ученые до сих пор спорят. Результаты исследований по этому вопросу носят неоднозначный характер, - отметила Дина Петрашова.

Так, некоторые исследователи полагают, что гипоксия на Крайнем Севере обусловлена кислородной недостаточностью и разреженностью воздуха. Эти факторы приобретают особое значение в период магнитных бурь.

- Концентрация атомарного кислорода и молекулярного азота в высокоширотных областях снижается более чем в 10 раз по сравнению со спокойным уровнем магнитного поля. Интересно, что в северном полушарии это явление в 1,5 раза сильнее, чем в южном. Исходя из этой точки зрения, чем ближе к Северному полюсу находится город, тем сильнее выражен эффект, поэтому на полуострове Рыбачий, например, гипоксия будет проявляться сильнее, чем в Мурманске и городах, находящихся на его широте, - объяснила ученый.

Другие высказывают мнение, что полярная гипоксия связана с повышенным потреблением кислорода тканями из-за усиления энергетического обмена и переключением его при адаптации к холоду с углеводного типа на липидный на фоне увеличенной продукции кортизола и адреналина.

С экологией в Мурманской области все более-менее в порядке, но дышать иногда бывает тяжело. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Также считается, что основная причина снижения содержания кислорода в крови на Севере заключается в нарушении диффузии кислорода и углекислого газа через легкие. В таком случае широта не имеет значения, и сильнее гипоксия будет проявляться там, где холоднее.

Как бы то ни было, полярная гипоксия приводит к повышению количества крови, которое система кровообращения прокачивает в минуту, и артериального давления. Интенсивно работает отдел нервной системы, который отвечает за усиление сердечной деятельности, а отвечающие за успокоение отделы работают не так активно. В крови увеличивается концентрация гормонов, повышающих давление и провоцирующих отеки. Таким образом, человек испытывает все последствия недостатка кислорода, даже если в воздухе его достаточно.

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