На погоду будет влиять глубокий циклон с центром в районе Финского залива.
Фото: Олег УКЛАДОВ
Синоптики предупредили, что в Мурманскую область снова придет метель. На погоду будет влиять глубокий циклон с центром в районе Финского залива.
- По данным Мурманского УГМС, днем 17 февраля на юге Мурманской области ожидается сильный снег, - сообщили в МЧС региона.
Напомним: из-за непогоды на Кольском полуострове закрывали несколько дорог, но потом ограничения стали отменять.
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