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Общество17 февраля 2022 7:08

На юге Мурманской области ожидается сильный снег

Водителей предупреждают об опасности на дорогах
Ника СВЕТЛОВА
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На погоду будет влиять глубокий циклон с центром в районе Финского залива.

На погоду будет влиять глубокий циклон с центром в районе Финского залива.

Фото: Олег УКЛАДОВ

Синоптики предупредили, что в Мурманскую область снова придет метель. На погоду будет влиять глубокий циклон с центром в районе Финского залива.

- По данным Мурманского УГМС, днем 17 февраля на юге Мурманской области ожидается сильный снег, - сообщили в МЧС региона.

Напомним: из-за непогоды на Кольском полуострове закрывали несколько дорог, но потом ограничения стали отменять.

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