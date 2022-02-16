В Мурманской области после метели открывают дороги

Непогода стихла, и несколько дорог открываются. Фото: Антон ЗАБИРОВ

15 февраля в Мурманской области было ненастно, и из-за сильной метели и ветра в регионе закрыли несколько дорог, в том числе и участки федеральной трассы «Кола».

Но стихия утихла, и несколько дорог открывается для всех видов транспорта. Речь идет об автоподъезде к Ура-Губе по 22,179 км, участке Ура-Губа - Видяево по 2,246 км, автоподъезде к Килпъявру по 7,112 км, об участках автодороги Р-21 «Кола» с 1408-го по 1470 км и с 1470-го по 1510 км, а также об участке а/д "Лотта" Никель - Приречный по 45 километр.

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