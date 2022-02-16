В Мурманскую область снова придет метель

В Мурманскую область вернется непогода. Фото: Марина ВОЛОСЕВИЧ

В Мурманскую область вновь нагрянет непогода. Как сообщают синоптики, днем 17 февраля, начиная с южных районов Заполярья, ожидается влияние обширного глубокого циклона с центром в районе Финского залива.

- Пройдет снег, местами усилится ветер, температура воздуха повысится до -3-8 градусов. 18-19 февраля циклон сместится на Кольский полуостров: ожидается снег, местами сильный порывистый ветер, метель, преобладающая температура воздуха -1-6, ночью 18 февраля местами до -9, - сообщили в мурманском гидрометцентре.

Напомним: В Мурманске за ночь выпала треть месячной нормы снега.

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