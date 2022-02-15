В Мурманске за ночь выпала треть месячной нормы снега

Больших отметок по количеству выпавших осадков также достигла Вайда-Губа и Никель. Фото: администрация Мурманска

Минувшей ночью в Мурманске бушевала сильная метель. Порывы ветра достигали 26 метров в секунду, и только за ночь в городе выпала треть месячной нормы осадков - около 6 миллиметров.

- Все городские дорожные службы перевели на усиленный режим работы, соответствующие указания получили управляющие организации, отвечающие за чистку дворов. Сейчас расчищены городские улицы и основные проезды, уборка продолжается в усиленном режиме, - сообщили в администрации Мурманска.

Днем на улицы вышло 108 единиц уборочной техники. 127 уборщиков территории убирают последствия зимней стихии на остановках общественного транспорта, лестницах и тротуарах.

Как отметили в паблике "Погода в Мурманске", за вечер 14 февраля и ночь 15 февраля больших отметок по количеству выпавших осадков также достигла Вайда-Губа (7,2 миллиметра) и Никель (6 миллиметров).

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