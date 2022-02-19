"Камни вылупились!": северяне заметили необычное у берега в Коле

Стоявшие на прошлой неделе в Мурманской области сильные морозы подарили северянам красивые природные явления. Фото: Мария ПАШЕНКОВА

Стоявшие на прошлой неделе в Мурманской области сильные морозы подарили северянам красивые природные явления. Например, мощное северное сияние, парящий Кольский залив.

К слову, у Кольского залива в Коле рядом с новой набережной северяне заметили необычные ледяные камни.

- Было ощущение, что они вылупились из снега, - рассказали читатели "КП"-Мурманск".

Напомним: на озере рядом с Умбой сфотографировали снежные баранки. Снег сложился на льду в причудливый узор.

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