В Мурманске парит Кольский залив

От воды начался подниматься пар. Фото: Мария ПАШЕНКОВА

В Мурманске 13 февраля парил Кольский залив. Это произошло из-за морозной погоды, которая накрыла Заполярье. Температура воздуха опустилась до -14, и этого хватило, чтобы от воды начал подниматься пар.

Напомним: 14 февраля в Мурманской области ожидается метель. Очередной циклон сместится с Норвежского моря.

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