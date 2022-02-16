По Ревде гулял олень

Утром 16 февраля северяне заметили гулявшего среди домов в Ревде оленя. Фото: Гульфия Ашыгалиева / vk.com/gulfia_ashygalieva

Жителей Ловозера и Ревды оленями не удивишь, здесь это такие же привычные животные, как собаки или кошки. Правда, на улице встретишь рогатого нечасто.

Утром 16 февраля северяне заметили гулявшего среди домов в Ревде оленя.

- Пришел во двор на улице Комсомольской, 3, - написала Гульфия Ашыгалиева в паблике "Ловозерцы".

Северяне предположили, что животное домашнее.

Напомним: 20 тысяч оленей в Мурманской области привьют от сибирской язвы. Прививочная кампания зависит от погоды.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Мурманской области утроили финансирование для обустройства земельных участков для многодетных семей. В 2022 году на эти цели предусмотрено 123 миллиона рублей (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru