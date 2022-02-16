20 тысяч оленей в Мурманской области привьют от сибирской язвы

Как позволит погода, в конце февраля или начале марта кампания продолжится.
Фото: Олег ФИЛОНОК
В Мурманской области началась прививочная кампания по вакцинации северных оленей от сибирской язвы. Три недели специалисты Мурманской областной станции по борьбе с болезнями животных работали в Сосновке со стадом сельскохозяйственного кооператива «Оленевод».
- В этом году погода впервые позволила провести противоэпизоотические мероприятия во время зимних коральных работ. Всего привито 1750 голов северных оленей. Вместе с вакцинацией проводилась идентификация поголовья северных оленей с помощью ушных бирок с индивидуальным номером. Параллельно с вакцинацией в Сосновке ветеринарные врачи проводили ветеринарно-санитарную экспертизу на убойном пункте «Оленевода». Всего ветеринарными врачами осмотрено 443 туши мяса, большинство из них выпущено в реализацию без ограничений, и скоро, после доставки на большую землю, экологически чистое мясо оленей, выпасавшихся на побережье Белого моря, поступит в продажу, - сообщили на станции.
Три недели специалисты Мурманской областной станции по борьбе с болезнями животных работали в Сосновке. Фото: Облветстанция
Как только позволит погода (в конце февраля или начале марта), кампания продолжится. Всего планируется привить 20 тысяч голов.
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