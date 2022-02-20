В Мурманской области детей чаще всего называют Данилами, Никитами, Софьями, Аннами и Есениями

Очень странных имен нет, из экзотики только старорусские имена Лука, Савва, Лукерья и Виталина. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

По данным "Мурманскстата", в 2021 году в Мурманской области родились 6 079 детей. А что если посмотреть на эти данные с другой стороны, а именно: как чаще всего называют юных северян?

- Самые популярные имена мальчиков - Данил и Никита, девочек - Софья, Анна, Есения, - сообщили в загсе Мурманска.

Очень странных имен нет, из экзотики только старорусские - Лука, Савва, Лукерья и Виталина. Хотя они уже давно стали модными и ими уже мало кого удивишь.

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