Мурманск
ФотоВидеоОлимпиада 2022КоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Мурманск
ФотоВидеоОлимпиада 2022КоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Мурманск
-2°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество11 февраля 2022 7:39

В Мурманской области стали чаще жениться и разводиться

В 2021 году в Мурманской области родились 6079 малышей
Ника СВЕТЛОВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Всего северяне подали в загсы почти 100 тысяч заявлений.

Всего северяне подали в загсы почти 100 тысяч заявлений.

Фото: Антон ЗАБИРОВ

В министерстве юстиции Мурманской области подвели итоги работы отделов загса за 2021 год.

- Зарегистрировано рождений - 6 079 записей актов (меньше на 457 записей актов по сравнению с 2020 годом), вступить в брак пожелали 4 800 пар (на 547 пар больше по сравнению с 2020 годом), расторгнуть брак решили 3 506 пар (на 131 пару больше по сравнению с 2020 годом), - сообщили в министерстве.

Всего северяне подали в загс почти 100 тысяч заявлений.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Дмитрий Панычев объяснил новые правила Роспотребнадзора по коронавирусу. Больше не надо носить перчатки, а контактировавшим с больными необязательно быть на самоизоляции (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru