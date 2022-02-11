В Мурманской области стали чаще жениться и разводиться

Всего северяне подали в загсы почти 100 тысяч заявлений. Фото: Антон ЗАБИРОВ

В министерстве юстиции Мурманской области подвели итоги работы отделов загса за 2021 год.

- Зарегистрировано рождений - 6 079 записей актов (меньше на 457 записей актов по сравнению с 2020 годом), вступить в брак пожелали 4 800 пар (на 547 пар больше по сравнению с 2020 годом), расторгнуть брак решили 3 506 пар (на 131 пару больше по сравнению с 2020 годом), - сообщили в министерстве.

Всего северяне подали в загс почти 100 тысяч заявлений.

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