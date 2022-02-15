В Мурманске обрушилась часть деревянного дома

В обрушившемся доме уже никто не живет. Фото: МЧС Мурманской области
Днем 5 февраля в Мурманске на улице Заречной частично обрушился дом № 23.
- Это нежилой двухэтажный расселенный дом. Пострадавших нет. На место выехала оперативная группа Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления. Угроза населению отсутствует, - сообщили в пресс-службе МЧС по Мурманской области.
Вокруг дома не было ограждения.
Напомним: в Мурманске на улице Павлова во время сноса "деревяшки" часть дома упала на проезжую часть.
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