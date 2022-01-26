Прокуратура проводит проверку после обрушения ветхого дома на улице Павлова в Мурманске

Прокуратура Октябрьского округа Мурманска проводит проверку по факту происшествия в Больничном городке. Фото: Скриншот видео.

Прокуратура Октябрьского округа Мурманска проводит проверку по факту происшествия в Больничном городке. Напомним: на улице Павлова при сносе ветхого дома часть здания обрушилась на проезжую часть. На месте работают сотрудники ГИБДД.

- Будет проверено исполнение требований градостроительного законодательства при производстве работ по демонтажу нежилого здания его правообладателем, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Мурманской области.

К слову, владельцем дома является частная организация.

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