Александра Кондаурова будет работать в представительстве Мурманской области в Москве

В 2020 году она ушла в декрет, а выходит из него в новой должности. Фото: Правительство Мурманской области

В 2019 году министром информационной политики Мурманской области стала Александра Кондаурова, которая работала с Андреем Чибисом в Минстрое.

В 2020 году она ушла в декрет, а выходит из него в новой должности.

- По нашим данным, Александра, ушедшая в декрет с поста министра информационной политики области, заняла пост зам. руководителя представительства Мурманской области в столице. Фактически это соломоново решение, которое позволит использовать компетенции Кондауровой на благо области без отрыва от места ее фактического пребывания, - пишет околоправительственный Telegram-канал "Мурманск инсайд".

Напомним: Алена Кузнецова стала министром Государственного жилищного и строительного надзора Мурманской области. Соответствующее постановление подписал губернатор региона.

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