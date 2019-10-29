Новый министр информационной политики Мурманской области выиграла конкурс "Мисс Оренбуржье-2008"

СЕГОДНЯ 16:48 2019-10-29T16:34:00+03:00

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Губернатор Мурманской области Андрей Чибис серьезно поменял структуру регионального правительства. Появились новые ведомства, а некоторые были упразднены.

Так, министерство по внутренней политике и массовым коммуникациям распалось на две структуры: министерство внутренней политики и министерство информационной политики. Последнее возглавила Александра Кондаурова.

Эффектные красавицы в окружении нового главы региона уже не удивляют. Как говорится, быть можно дельным человеком и думать о красе ногтей.

В Мурманской области эффектная красавица стала министром.

Пока об Александре известно не так много. Однако есть очень интересные детали ее биографии. Новый министр выросла в Оренбурге. Там в свое время выиграла конкурс красоты "Мисс Оренбуржье-2008". Причем она взяла не только корону, но и призы в номинациях "Мисс зрительских симпатий" и "Мисс Интернет".

Высшее образование Александра получила в Оренбургском государственном университете (факультет экономики и управление, кафедра государственного и муниципального управления). Также она успела поработать в Минстрое, откуда к нам приехал и сам Андрей Владимирович.

ИСТОЧНИК KP.RU