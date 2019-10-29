Новый министр информационной политики Мурманской области выиграла конкурс "Мисс Оренбуржье-2008"
Губернатор Мурманской области Андрей Чибис серьезно поменял структуру регионального правительства. Появились новые ведомства, а некоторые были упразднены.
Так, министерство по внутренней политике и массовым коммуникациям распалось на две структуры: министерство внутренней политики и министерство информационной политики. Последнее возглавила Александра Кондаурова.
Эффектные красавицы в окружении нового главы региона уже не удивляют. Как говорится, быть можно дельным человеком и думать о красе ногтей.
В Мурманской области эффектная красавица стала министром.
Пока об Александре известно не так много. Однако есть очень интересные детали ее биографии. Новый министр выросла в Оренбурге. Там в свое время выиграла конкурс красоты "Мисс Оренбуржье-2008". Причем она взяла не только корону, но и призы в номинациях "Мисс зрительских симпатий" и "Мисс Интернет".
Высшее образование Александра получила в Оренбургском государственном университете (факультет экономики и управление, кафедра государственного и муниципального управления). Также она успела поработать в Минстрое, откуда к нам приехал и сам Андрей Владимирович.
ИСТОЧНИК KP.RU