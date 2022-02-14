Детский омбудсмен Мурманской области рассказала о проблеме игр с асфиксией

Опасные ролики дети могут увидеть в сети. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Северяне бурно обсуждают недавний инцидент, случившийся в мурманской школе № 43. Напомним: 10 февраля шестиклассницу нашли в раздевалке в лужи крови, девочка была без сознания.

Пока правоохранительные органы проводят проверку, пользователи соцсетей строят догадки о том, что же случилось в тот день с ученицей. Кто-то думает, что девочка просто упала, кто-то склоняется к тому, что к трагедии причастны другие школьники. Также некоторые предполагают, что подростки могли заниматься так называемым "собачьим кайфом" (развлечение с асфиксией).

Уполномоченная по правам ребенка в Мурманской области Алевтина Андреева рассказала "КП"-Мурманск" о том, поступают ли ей жалобы на такие опасные игры.

- У меня в работе таких обращений от родителей или педагогов пока не было. Но знаю, что в соцсетях, например, в TikTok, такие ролики есть в свободном доступе. Поэтому всегда нужно обращать внимание родителей на то, что стоит по возможности контролировать, какие ребенок смотрит материалы в интернете, - отметила детский омбудсмен.

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