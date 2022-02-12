«Она лежала в раздевалке в луже крови»: бабушка пострадавшей школьницы из Мурманска рассказала, как нашли ее внучку

Девочка потеряла много крови и сейчас находится в реанимации без сознания. Фото: Евгения ГУСЕВА

10 февраля из школы № 43 в Мурманске, которая находится на улице Книповича, в больницу увезли ученицу 6 «А» класса Ксюшу (имя изменено). Как сообщили в СКР по Мурманской области и региональной прокуратуре, девочка получила травму головы. Проводится проверка. Бабушка юной мурманчанки рассказала, что произошло в тот день.

- Ксюшу нашли без сознания в большой луже крови в раздевалке спортзала. Матери позвонили во втором часу дня. Когда вызвали "скорую", неизвестно. Но школа не вызвала полицию, - рассказывает бабушка пострадавшей. – Когда моя дочь приехала, то ужаснулась. Сейчас внучка находится без сознания в реанимации областной больницы. Диагнозы: линейные переломы костей с обеих сторон, открытая черепно-мозговая травма, ушиб головного мозга, кровоизлияние в мозг. И это еще не все.

По словам женщины, Ксюшу нашла учительница физкультуры, при этом других детей уже не было. Что произошло в раздевалке, пока никто не знает. Родственники надеются, что случившееся кто-то из подростков снял на видео, и просят предоставить его за вознаграждение.

- Там были четыре другие девочки, они убежали. Сейчас все говорят, что это был несчастный случай - поскользнулась и упала. Но я в это не верю: на моей внучке были кеды на резиновой подошве. У Ксюши также ушибы на лбу, - отметила бабушка.

В самой школе ситуацию пока не комментируют.

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