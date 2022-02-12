В школе в Мурманске девочка разбила голову

Девочку привезли в больницу из школы. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Правоохранители проверяют школу № 43 в Мурманске из-за травмирования одной из учениц.

- Несовершеннолетняя, 2009 года рождения, 10 февраля 2022 года была госпитализирована в медучреждение Мурманска с закрытой травмой головы, - сообщили в СУ Следственного комитета по Мурманской области.

Также проверку проводит прокуратура.

Напомним: на территории мурманской гимназии № 1 мальчик катался с горки и разбил голову.

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