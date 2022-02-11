Прокуратура проводит проверку после травмирования первоклассника на горке у гимназии в Мурманске

Прокуратура даст оценку исполнения образовательной организацией законодательства о несовершеннолетних. Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

Прокуратура Мурманской области организовала проверку по информации из СМИ о получении серьезной травмы первоклассником в Мурманске. Мальчик катался с ледяной горки, расположенной на территории гимназии № 1, и сильно ударился головой о столб железного ограждения футбольного корта.

В больнице мальчику поставили диагноз - закрытая черепно-мозговая травма.

- Прокуратура даст оценку исполнения образовательной организацией законодательства о несовершеннолетних, установит соответствие территории гимназии предъявляемым требованиям безопасности, - сообщили в ведомстве.

При наличии оснований по результатам проверки будут приняты меры прокурорского реагирования.

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