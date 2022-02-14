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Здоровье14 февраля 2022 6:40

План по вакцинации от коронавируса в Мурманской области выполнен на 76%

Северяне могут сделать прививку с 12 лет
Мария ПАШЕНКОВА
Мария ПАШЕНКОВА
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В Мурманской области прививку делают и взрослым, и подросткам.

В Мурманской области прививку делают и взрослым, и подросткам.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Мурманской области от коронавируса привито 354 тысячи человек без учета иностранных граждан и ревакцинированных. Об этом на оперативном совещании в правительстве региона сообщил министр здравоохранения Дмитрий Панычев.

- План выполнен на 76%, - уточнил глава профильного ведомства.

Напомним: в Мурманской области началась вакцинация подростков, сделать прививку можно с 12 лет.

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