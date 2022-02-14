План по вакцинации от коронавируса в Мурманской области выполнен на 76%

В Мурманской области прививку делают и взрослым, и подросткам. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Мурманской области от коронавируса привито 354 тысячи человек без учета иностранных граждан и ревакцинированных. Об этом на оперативном совещании в правительстве региона сообщил министр здравоохранения Дмитрий Панычев.

- План выполнен на 76%, - уточнил глава профильного ведомства.

Напомним: в Мурманской области началась вакцинация подростков, сделать прививку можно с 12 лет.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Дмитрий Панычев объяснил новые правила Роспотребнадзора по коронавирусу. Больше не надо носить перчатки, а контактировавшим с больными необязательно быть на самоизоляции (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru