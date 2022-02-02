Главврач мурманской поликлиники рассказала о подготовке ребенка к вакцинации от коронавируса

Двухкомпонентная вакцина предназначена для детей в возрасте от 12 до 17 лет. Фото: Правительство Мурманской области

В Мурманскую область уже поступила первая партия вакцины «Спутник М» для иммунизации детей против коронавируса. Как подготовить ребенка к такой прививке, рассказала главный врач мурманской городской детской поликлиники № 1 Екатерина Сулима.

- Нужно быть здоровым, не иметь в ближайшее время контактов с инфекционными заболеваниями, с коронавирусными больными. Если есть хронические заболевания, нужно проконсультироваться со своим лечащим врачом. Накануне вакцинации нужно провести осмотр ребенка. Этого вполне достаточно. Какие-то дополнительные лабораторные методы исследования не предполагаются, - поделилась врач.

Двухкомпонентная вакцина предназначена для детей в возрасте от 12 до 17 лет. Подростков прививают с согласия их представителей, с 15 лет решение может приниматься самостоятельно. Компоненты вводятся с интервалом в три недели.

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