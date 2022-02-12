В Мурманской области расширят границы территории опережающего развития «Столица Арктики»

ТОР в Мурманской области скоро исполнится два года. Фото: правительство Мурманской области

В мае 2020 года в Мурманской области создали территорию опережающего развития "Столица Арктики". За год объем инвестиций превысил 55 миллиардов рублей. Теперь же стало известно, что правительство РФ одобрило расширение границ ТОР, соответствующее постановление подписал Михаил Мишустин.

- В Мурманской области построят морской перегрузочный комплекс сжиженного природного газа, который войдет в состав территории опережающего развития. Решение позволит привлечь в экономику региона не менее 5,83 миллиарда рублей и создать рабочие места. Кроме того, в качестве налогов и сборов до 2031 года регион может получить 2,6 миллиарда рублей, - сообщил губернатор Андрей Чибис.

Напомним: стоимость строительства центра питания для ТОР "Столица Арктики" оценили в 4,7 миллиарда рублей.

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