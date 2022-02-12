Строительство в Белокаменке показали в режиме таймлапс

Без преувеличения можно сказать, что Белокаменка теперь - город. Здесь работает почти 20 тысяч человек. Фото: Скриншот видео

Почти три года назад на западном берегу Кольского залива началось масштабное строительство Центра крупнотоннажных морских сооружений. Для этого в Кольском заливе даже решили создать искусственные острова.

Без преувеличения можно сказать, что Белокаменка теперь - город. Здесь работает почти 20 тысяч человек.

В группе "Belokamenka | Novatek" показали таймлапс-видео про строительство центра. Оно набрало уже более 13 тысяч просмотров.

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