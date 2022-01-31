В Териберке в июне пройдет Кубок мира по силовому экстриму

4 июня в Териберке во второй раз пройдет Кубок мира по силовому экстриму. Фото: Антон ЗАБИРОВ

4 июня в Териберке во второй раз пройдет Кубок мира по силовому экстриму. Об этом "КП"-Мурманск" рассказал силач из Мурманска, один из создателей этих соревнований в Заполярье Леон Мирошник.

- Есть мечта и она осуществляется, чтобы Мурманск был не только столицей Заполярья, но и столицей мирового Strongmen. Будем принимать сильнейших атлетов со всех континентов, ждем участников из Африки, Южной и Северной Америки, Европы, Океании, Австралии. Увеличится призовой фонд, будем стараться сделать брендовое мероприятие, чтобы Мурманск гремел на весь мир, - сообщил Леон Мирошник.

Напомним: в прошлом году Кубок выиграл россиянин Давид Шамей. Сам Леон во время одного из упражнений получил серьезную травму. Но несмотря на нее, он успешно выступил на Кубке мира в Бразилии и выиграл его, установив два рекорда.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Мурманской области выделили 118 миллионов рублей на покупку лекарств для больных коронавирусом. Медикаменты назначает и выдает лечащий врач во время осмотра (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru