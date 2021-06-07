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Спорт7 июня 2021 17:55

Леон Мирошник о травме на Кубке мира по силовому экстриму: "Проиграл бой, но не войну"

Спортсмена из Мурманска прооперировали после разрыва связки
Мария ПАШЕНКОВАМария ПАШЕНКОВА
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Леон Мирошник получил травму во время выполнения оси Аполлона.

Леон Мирошник получил травму во время выполнения оси Аполлона.

Фото: Антон ЗАБИРОВ

7 июня мурманчанин Леон Мирошник прошел через операцию на ноге. Напомним: 5 июня на Кубке мира по силовому экстриму в Териберке силач неудачно упал с осью Аполлона. Как итог - разрыв связки.

Сразу после операции Леон вышел в прямой эфир Instagram, чтобы поблагодарить всех, кто болел за него и поддерживает в непростое время.

- Проиграл бой, но не войну! Сделаю все, чтобы кубок мира остался в Мурманске. Спасибо, что не бросили в такой момент. Очень благодарен каждом из вас, - обратился Леон Мирошник.

Напомним: самым сильным человеком планеты до 105 килограммов стал россиянин Давид Шамей.

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