Леон Мирошник о травме на Кубке мира по силовому экстриму: "Проиграл бой, но не войну"

Леон Мирошник получил травму во время выполнения оси Аполлона. Фото: Антон ЗАБИРОВ

7 июня мурманчанин Леон Мирошник прошел через операцию на ноге. Напомним: 5 июня на Кубке мира по силовому экстриму в Териберке силач неудачно упал с осью Аполлона. Как итог - разрыв связки.

Сразу после операции Леон вышел в прямой эфир Instagram, чтобы поблагодарить всех, кто болел за него и поддерживает в непростое время.

- Проиграл бой, но не войну! Сделаю все, чтобы кубок мира остался в Мурманске. Спасибо, что не бросили в такой момент. Очень благодарен каждом из вас, - обратился Леон Мирошник.

Напомним: самым сильным человеком планеты до 105 килограммов стал россиянин Давид Шамей.

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