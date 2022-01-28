Пугающего жителей Зареченска волка до сих пор не поймали

Хищник хорошо прячется от людей. Фото: Михаил ФРОЛОВ

С декабря жителей Зареченска держит в страхе волк. В черте населенного пункта его искали сотрудники полиции, а в лесу егеря.

- С декабря 2021 года по настоящее время сотрудниками отдела государственного охотничьего надзора МПР МО с целью проверки информации о появлении волка в Зареченске Кандалакшского района на регулярной основе проводятся выездные мероприятия по обследованию лесных массивов, примыкающих к населенному пункту, на предмет присутствия волка. 13 января 2022 года в связи с участившимися случаями обращений от жителей Зареченска о появлении волка, МПР МО принято решение о регулировании численности волка в охотничьих угодьях, прилегающих к населенному пункту, - сообщили "КП"-Мурманск" в минприроды Мурманской области.

Однако хищник хорошо прячется от людей.

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