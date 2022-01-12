Волка в Зареченске ищет полиция

Опасного зверя теперь ищут правоохранители. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Весь Зареченск держит в страхе волк. Как сообщили местные жители, хищник месяц назад утащил на глазах у хозяйки с поводка собаку, а 10 января задрал кошку. Зареченцам страшно выходить из дома.

Опасного зверя теперь ищут правоохранители.

- В полицию поступило сообщение о волке. Сейчас сотрудники полиции осуществляют патрулирование. При обнаружении на территории поселка дикого животного будут приняты меры по защите населения и изгнанию хищника за пределы поселка, - уточнили "КП"-Мурманск" в пресс-службе УМВД России по Мурманской области.

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