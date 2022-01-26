На берегу Кольского залива нашли светящийся снег

Красоты снимку также добавило северное сияние. Фото: Евгения Земскова/vk.com/evgzemskova

В конце прошлого года ученые обнаружили на берегу Белого моря в Карелии светящийся снег. Необычное явление добралось и до Мурманской области.

Так, 26 января искрящееся побережье Кольского залива на фоне северного сияния запечатлела фотограф из Североморска Евгения Земскова.

- Когда сияет в небе и блестит на земле. Это же чудо, друзья! Как звездочки бирюзового цвета, очень красиво и необычно! - поделилась северянка на своей странице в соцсетях.

Свечение снега объясняется присутствием в нем мельшайших веслоногих ракообразных - колопед. Они используют биолюминесценцию в качестве защиты от хищников, а на побережье их, скорее всего, вынесло приливом.

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