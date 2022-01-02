В районе Белого моря нашли светящийся снег

Снег светился из-за маленьких рачков. Фото: Александр Семенов / vk.com/kandalaksha_reserve

Ученые выяснили, почему снег в районе Беломорской биологической станции МГУ в Карелии начал светиться. Специалисты взяли пробы холодных осадков, и они показали, что в снегу спрятались крошечные морские существа - колопеды или веслоногие ракообразные, которые используют биолюминесценцию в качестве защиты от хищников.

- Это может быть первое задокументированное объяснение светящегося снега в Арктике, которое время от времени наблюдалось исследователями на протяжении многих лет, но не было тщательно проверено, - сообщает National Geographic.

Ученые предполагают, что веслоногие попали в сильный прилив, поэтому оказались в снегу.

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