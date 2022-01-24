"Омикроном" в Мурманской области болеет 40% от всех подхвативших коронавирус северян

В Мурманской области распространяется "омикрон". Фото: Олег ЗОЛОТО

В Мурманской области распространяется "омикрон". Об этом на оперативном совещании в правительстве региона сообщил губернатор Андрей Чибис.

- 40% от новых заражений в нашей области - это "омикрон". Скорость и легкость его распространения требуют от нас жесткого соблюдения ограничений, которые вводятся. Новый штамм выявили у педагогов, студентов, пенсионеров, медиков. Те, у кого его выявили, чувствуют себя нормально, но риски высоки, - сообщил Андрей Чибис.

В регионе растет общее число заболевших, так, 23 января оно составило 239 человек. Максимум заболевших зафиксировали 2 декабря - 290 человек.

Напомним: ранее в Роспотребнадзоре региона "КП"-Мурманск" сообщили, что в Заполярье зафиксировали только один случай "омикрона", его завезли из Великобритании.

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