Омикрон в Мурманскую область завезли из Великобритании

В Мурманской области началась новая волна коронавируса, ее связывают с омикроном, который уже зафиксирован в регионе. Фото: Антон ЗАБИРОВ

В Мурманской области началась новая волна коронавируса, ее связывают с омикроном, который уже зафиксирован в регионе. "КП"-Мурманск" обратилась в региональный Роспотребнадзор, где рассказали о ситуации с новым штаммом.

- На территории Мурманской области выявлен лабораторно подтвержденный случай заболевания новой коронавирусной инфекцией, вызванной штаммом «Омикрон». Заболевший - взрослый гражданин иностранного государства, прибывший из Великобритании на территорию Ковдорского района. На сегодняшний день очаг локализован, гражданин покинул территорию РФ. Среди контактировавших лиц заболевших не выявлено, очаг локализован, - уточнили в ведомстве.

Напомним: министр здравоохранения Дмитрий Панычев рассказал, как отличить омикрон от других штаммов.

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