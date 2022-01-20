Жительница Заполярного украла драгоценности из квартиры друга своего сына

Кто украл драгоценности, установили быстро: ее заметили соседи. Фото: МВД

В июле 2021 года семья из Заполярного слетала в отпуск, а когда вернулась, не досчиталась дома золотых украшений. Оказалось, что пока северяне отдыхали, в их квартиру попала 37-летняя мама одноклассника их сына.

Мальчик пришел в гости к однокласснику и выронил у того дома ключи. Их нашла мама школьника, но обратно не отдала. Она знала, что семья ребенка уезжает на отдых, и когда те улетели, пришла к ним домой.

- Она похитила из шкатулки, находившейся на полке шкафа, ювелирные изделия, принадлежащие потерпевшей, 1984 года рождения, а именно: три кольца; три цепочки, две подвески в виде крестика и два браслета. После чего злоумышленница покинула квартиру с похищенным имуществом. Своими противоправными действиями обвиняемая причинила ущерб потерпевшей на сумму свыше 120 тысяч рублей, - сообщили в пресс-службе УМВД по Мурманской области.

Кто украл драгоценности, установили быстро: ее заметили соседи. В отношении северянки возбудили уголовное дело по части 3 статьи 158 УК РФ (кража, совершенное с проникновением в жилище). Ей грозит до шести лет лишения свободы. Семье одноклассника сына она вернула только часть украшений, остальные она успела сдать в ломбард.

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