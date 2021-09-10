В Мурманской области мама школьника украла золото у родителей его одноклассника

Украшения стоили 180 тысяч рублей. Фото: Михаил ФРОЛОВ

37-летняя жительница Заполярного в Мурманской области, кажется, испортила дружбу своего сына с одноклассником. А все потому, что позарилась на чужое.

Однажды Витя (имена изменены) пришел домой к своему приятелю Кириллу, они весело провели несколько часов за мальчишечьими играми, а потом Витя засобирался домой. Уже у подъезда мальчик понял, что где-то потерял ключи. Посмотрел по карманам, по дороге, на которой шел – нет их. Потом искал уже с родителями, но безуспешно.

- Неприятно, ну, да ладно, - решила мама Вити Елена Тарасова.

У семьи были более приятные хлопоты, чем поиск потерянных ключей, - отпуск. Семья уехала на юг и даже не подумала заменить замки. Мол, если обронил на улице, кто догадается, к какой двери они подходят. И зря!

Оказалось, что Витя потерял ключи, пока был в гостях у Кирилла. Его мама Ксения их нашла, но возвращать не стала. А дождалась, когда семья Тарасовых уедет отдыхать, и пошла к ним домой. Поискала по ящикам, укромным уголкам, и нашла ювелирные украшения.

Женщине грозит до шести лет лишения свободы за кражу. Фото: УМВД по МО

- Когда семья вернулась из отпуска, то обнаружили, что у них пропали три кольца, два браслета, две золотые цепочки с крестиками. Все вместе на стоимость 180 тысяч рублей, - сообщили в пресс-службе УМВД по Мурманской области.

Когда полицейские стали опрашивать соседей, то выяснили, что в определенный день приходила незнакомая им женщина, которая открыла дверь ключом и зашла внутрь. Правда, жильцы других квартир особую бдительность не проявили и не стали выяснять, кто эта женщина и зачем пришла.

- Большую часть похищенного имущества злоумышленница успела продать, а деньгами распорядиться по своему усмотрению. Часть золотых изделий полицейские изъяли у северянки и вернули законной владелице, - уточнили в МВД.

Теперь женщине, которая ранее никогда не была судима, грозит до шести лет лишения свободы за кражу.

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