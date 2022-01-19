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Общество19 января 2022 14:29

Три команды КВН из Мурманской области выступят перед Александром Масляковым

Северяне участвуют в фестивале "КиВиН"
Мария ПАШЕНКОВА
Мария ПАШЕНКОВА
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Если выступления пройдут успешно, то мы сможем увидеть наших земляков на главной кнопке страны. Фото: vk.com/murmanliga

Если выступления пройдут успешно, то мы сможем увидеть наших земляков на главной кнопке страны. Фото: vk.com/murmanliga

В эти дни в Сочи проходит фестиваль «КиВиН», который уже много лет является трамплином для многих команд в разные Лиги. Самые успешные коллективы попадают в Высшую Лигу на Первом канале.

Напомним: по итогам финала Мурманской Лиги, шесть команд получили возможность приехать на «КиВин»: «Сборная КГМК», «Сборная Заозерска», «Для Вас», «Сборная учителей Мурманской области», «Сборная Алакуртти» и «Сверхразум».

- Во второй тур фестиваля прошли команды «Сборная Заозерска», «Для Вас», «Имени Янковского». Они выступят перед Александром Масляковым, - сообщили в Мурманской Лиге.

Если выступления пройдут успешно, то мы сможем увидеть наших земляков на главной кнопке страны.

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