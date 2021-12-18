Финалисты Мурманской лиги КВН получат 5 миллионов рублей на поездку в Сочи

В Мурманске прошел финал Мурманской Лиги КВН. Фото: vk.com/murmanliga

В ДК им. Кирова в Мурманске прошел финал Мурманской Лиги КВН, в котором участвовали шесть команд: «Сборная КГМК», «Сборная Заозерска», «Для Вас», «Сборная учителей Мурманской области», «Сборная Алакуртти» и «Сверхразум».

Первое место заняла команда «Для Вас», второе - «Сборная Алакуртти», третье - «Сверхразум». Финалисты смогут показать себя на фестивале в Сочи, где идет распределение по разным лигам, в том числе и в Высшую.

- В сегодняшней игре есть один победитель, но все команды были на высоком уровне, и ни в коем случае не надо останавливаться. Нужно идти дальше, пробовать себя и бороться в других лигах, тем самым на всю страну показывать, какая активная, остроумная и находчивая молодежь в Мурманской области. Именно поэтому губернатор Андрей Чибис принял решение выделить 5 миллионов рублей всем командам-участникам сегодняшней игры от правительства Мурманской области, чтобы вы смогли поучаствовать в главном фестивале КВН в Сочи, - отметил после финала вице-губернатор Юрий Фомин.

Фестиваль в Сочи состоится в январе.

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