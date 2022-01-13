Моряк из Мурманска показал, как на судах готовят креветки

Многие северяне любят креветки, но далеко не все знают процесс приготовления. Фото: Евгения ГУСЕВА

Многие северяне любят креветки, но далеко не все знают процесс приготовления. А выглядит он захватывающе.

Блогер-моряк из Мурманска Роман Федорцов показал процесс приготовления креветок прямо на судне.

Так, их варят в обеззараженной морской воде без каких-либо добавок, в том числе соли.

- Поэтому они получаются такими вкусными, - пишет в своем Instagram Роман Федорцов.

После варки и перед шоковой заморозкой креветку остужают.

Также блогер рассказать, как выбирать деликатес и что означают обозначения 90+, 120+ и другие.

Посмотреть про приготовление креветки можно здесь, а про ее выбор - здесь.

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