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Общество13 января 2022 11:15

Моряк из Мурманска показал, как на судах готовят креветки

В процессе приготовления есть нюансы
Ника СВЕТЛОВА
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Многие северяне любят креветки, но далеко не все знают процесс приготовления.

Многие северяне любят креветки, но далеко не все знают процесс приготовления.

Фото: Евгения ГУСЕВА

Многие северяне любят креветки, но далеко не все знают процесс приготовления. А выглядит он захватывающе.

Блогер-моряк из Мурманска Роман Федорцов показал процесс приготовления креветок прямо на судне.

Так, их варят в обеззараженной морской воде без каких-либо добавок, в том числе соли.

- Поэтому они получаются такими вкусными, - пишет в своем Instagram Роман Федорцов.

После варки и перед шоковой заморозкой креветку остужают.

Также блогер рассказать, как выбирать деликатес и что означают обозначения 90+, 120+ и другие.

Посмотреть про приготовление креветки можно здесь, а про ее выбор - здесь.

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