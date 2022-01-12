Сотрудники железной дороги показали заснеженный путь в Мурманск

Помимо романтики в такой работе есть и трудности, например, борьба с метелями на станциях. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Зимой поездки на поезде особенно романтичны - многим нравятся уют вагонов и заснеженные пейзажи за окном. В TikTok сотрудники железной дороги показали видео такого путешествия.

"Дорога на Мурманск" - так лаконично называется видео.

Помимо романтики в такой работе есть и трудности, например, борьба с метелями на станциях.

Ролик уже набрал свыше 9 тысяч лайков и 84 тысячи просмотров. Посмотреть его можно здесь.

Напомним: видео мастера по ремонту из Мурманска набирают в TikTok тысячи просмотров. Северянин показывает тонкости своей работы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

На улице Бондарной в Мурманске построят дом. Разрешение на возведение первого дома для расселения Больничного городка получено (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru