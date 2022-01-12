Сотрудники железной дороги показали заснеженный путь в Мурманск

Помимо романтики в такой работе есть и трудности, например, борьба с метелями на станциях.
Фото: Антон ЗАБИРОВ
Зимой поездки на поезде особенно романтичны - многим нравятся уют вагонов и заснеженные пейзажи за окном. В TikTok сотрудники железной дороги показали видео такого путешествия.
"Дорога на Мурманск" - так лаконично называется видео.
Помимо романтики в такой работе есть и трудности, например, борьба с метелями на станциях.
Ролик уже набрал свыше 9 тысяч лайков и 84 тысячи просмотров. Посмотреть его можно здесь.
Напомним: видео мастера по ремонту из Мурманска набирают в TikTok тысячи просмотров. Северянин показывает тонкости своей работы.
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