Экс-глава запрещенного в России штаба Алексея Навального попала под уголовное дело

В отношении Виолетты Грудиной возбудили уголовное дело после нарушения самоизоляции. Фото: Иван ВИСЛОВ

В базе розыска УМВД теперь значится экс-руководитель штаба Алексея Навального в Мурманске Виолетта Грудина. Летом штаб был признан запрещенной в России организацией.

В официальной выписке из базы значится, что мурманчанка проходит по уголовной статье. Как стало известно "КП"-Мурманск" от компетентного источника, ее обвиняют по ст. 236 УК РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание или отравление людей либо создавшее угрозу таких последствий). Оно стало первым в своем роде в Мурманской области.

Летом этого года Виолетта Грудина болела коронавирусом, ее принудительно госпитализировали в больницу для лечения, так как ее выходы из дома суд расценил как нарушение самоизоляции. Сама Грудина расценила это как противодействие ее желанию баллотироваться в горсовет Мурманска.

В последнее время она находилась под подпиской о невыезде, а сейчас объявлена в розыск.

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