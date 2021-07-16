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Здоровье16 июля 2021 11:50

Уголовное дело в отношении активистки из Мурманска стало первым в регионе за нарушение самоизоляции

Женщина заболела коронавирусом, однако посещала различные общественные места
Елизавета ЛЕБЕДЕВА
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Северянку уже принудительно госпитализировали, однако сама она не считает, что все еще болеет ковидом.

Северянку уже принудительно госпитализировали, однако сама она не считает, что все еще болеет ковидом.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

За несоблюдение режима самоизоляции в Мурманске возбудили уголовное дело в отношении активистки Виолетты Грудиной по части 1 статьи 236 УК РФ. Как уточнил источник "КП-Мурманск" в правоохранительных органах, пока что это первое уголовное дело в регионе за подобное нарушение.

Было установлено, что 31-летняя женщина, болея коронавирусом, не стала две недели сидеть на карантине, а вместо этого посещала общественные места. Она контактировала с неопределенным количеством людей, тем самым создавая угрозу массового заболевания людей.

Северянку уже принудительно госпитализировали, однако сама она не считает, что все еще болеет ковидом.

Напомним: единственное в Мурманской области уголовное дело по факту возможного заражения коронавирусом было возбуждено в отношении жителя Апатитов. Однако он избежал преследования.

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