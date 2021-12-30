В Кировске распространявший ЛГБТ-порно дворник попал под уголовную статью

Дворник из Кировска выкладывал на свою страницу пикантные видео и не ограничивал к ним доступ. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В отношении жителя Кировска возбуждено уголовное дело по статье 242 УК РФ (незаконные изготовление и оборот порнографических материалов или предметов).

Как стало известно "КП"-Мурманск" от источника в правоохранительных органах, мужчина работал дворником. В сети он вступал в паблики про однополые отношения, а у себя на странице в "ВКонтакте" выкладывал порно с участием только мужчин.

Сейчас кировчанин находится под подпиской о невыезде, ему грозит до двух лет лишения свободы или штраф до 300 тысяч рублей.

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