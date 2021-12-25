Завершены поиски 17-летней девушки в Мурманске

Кристину Гудину искали шесть дней. Фото: vk.com/severspas51

Шесть дней в Мурманске искали 17-летнюю Кристину Гудину. Девушка еще 20 декабря ушла из дома в Мурманске и не выходила на связь.

25 декабря в отряде "СеверСпас" сообщили, что Кристину нашли живой. В силу возраста подробности ее исчезновения не разглашались.

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