В Мурманске пропала 17-летняя девушка

Кристину Гудину ищут седьмой день. Фото: vk.com/severspas51

17-летнюю Кристину Гудину объявили в розыск. Девушка еще 20 декабря ушла из дома в Мурманске и не выходит на связь.

Приметы: на вид 16 лет, рост 165-170 сантиметров, худощавого телосложения, прямые светлые волосы.

Была одета в черные штаны с красными лампасами, красные кроссовки, серый свитер.

Всех, кто может помочь с поисками, просят позвонить по телефонам: Ирина +7 (902) 133-54-50 (координатор поиска из отряда "СеверСпас"), Валентина +7(953) 757-57-48 (связной).

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