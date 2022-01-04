Как найти в Мурманске самый большой глюкофон в мире

Координаты объекта 68.989779° 33.076078° Фото: Мария ПАШЕНКОВА

В сентябре в Мурманске появился самый большой глюкофон в мире, установили его недалеко от Зеленой сопки с красивым видом на город. А в октябре рядом обустроили амфитеатр. Но далеко не все до сих пор знают, как его найти. Рассказываем!

Пройти к глюкофону можно двумя способами. Первый - от здания областного УГИБДД на улице Карла Либкнехта, 46/1. Идите в сторону туристического комплекса "Легенды Севера", а потом примерно в районе домом №№56 и 66 надо подниматься вверх в сторону "Алеши", но зимой и в межсезонье этот маршрут не подходит.

Проще пойти вторым путем и спускаться к глюкофону от "Алеши" в сторону порта.

Координаты объекта 68.989779° 33.076078°

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