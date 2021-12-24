Стало известно, в каких регионах жители Мурманской области чаще всего покупают недвижимость

В уходящем году жители Кольского края приобретали недвижимость практически по всей территории России. Фото: Иван МАКЕЕВ

Подводя итоги 2021 года, специалисты управления Росреестра по Мурманской области рассказали, где жители Заполярья чаще всего предпочитают покупать жилье.

Так, в уходящем году жители кольского края приобретали недвижимость практически по всей территории России - в 69 регионах из 85. Наиболее популярны у мурманчан регионы Северо-Запада.

- На первом месте - Санкт-Петербург и Ленинградская область. В первую пятерку по количеству приобретаемого жилья также входят Калининградская, Вологодская области и Республика Карелия. В средней полосе северяне наиболее часто оформляли недвижимость в Воронежской, Московской и Тверской областях. Из южных регионов абсолютным лидером стал Краснодарский край, - сообщила руководитель управления Росреестра по Мурманской области Анна Бойко.

Напомним: в Мурманске цены на жилье за год выросли на 19%.

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