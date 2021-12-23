Оживающий рынок и рост цен на недвижимость: Как изменился рынок недвижимости в Мурманской области в 2021 году

Вырос объем ипотечных сделок, в том числе с использованием материнского капитала. Фото: Наталья ЛОБАНОВА

Ситуация с жильем в Мурманской области непростая. Регион даже попал в число аутсайдеров по строительству жилых многоэтажек, а за пять лет стоимость аренды "однушки" в Мурманске выросла в четыре раза. Но, согласно официальным данным, в 2021 году уже не все так плохо. В управлении Росреестра по Мурманской области рассказали, как в Заполярье изменилась ситуация на рынке недвижимости за последний год.

Уезжают в Петербург

Специалисты отмечают, что по сравнению с 2020-м рынок оживает.

- Объем обращений от северян за совершением учетно-регистрационных действий увеличился более чем на 30%. За последние 11 месяцев поступило свыше 99 тысяч обращений. Практически на 40% вырос объем запросов на предоставление сведений из ЕГРН. За одну минуту управление предоставляет около 6 услуг по направлению учетно-регистрационной сферы, - сообщила руководитель управления Росреестра по Мурманской области Анна Бойко.

В уходящем году жители кольского края покупали недвижимость практически по всей территории России - в 69 субъектах из 85. Наиболее популярны у мурманчан регионы Северо-Запада - на первом месте Санкт-Петербург (более 1500 обращений) и Ленинградская область (более 500 обращений). В первую пятерку по количеству приобретаемого жилья также входят Калининградская, Вологодская области и Республика Карелия. В средней полосе северяне наиболее часто оформляли недвижимость в Воронежской, Московской и Тверской областях. Среди южных регионов абсолютным лидером стал Краснодарский край.

Цены растут, ипотеку берут

Специалисты Росреестра также отметили резкий рост цен на недвижимость по стране, который затронул и Мурманскую область. В среднем цена сделки по сравнению с 2020 годом выросла на 17%, а в Мурманске – на 19%.

- Наш регион развивается, идет строительство крупных промышленных объектов, в область приезжают специалисты не только из разных регионов России, но также и из других стран. Все это привело к повышенному спросу на жилье, - объяснили в ведомстве. – Надеемся, что увеличение темпов строительства сдержит рост цен.

Вырос объем ипотечных сделок, в том числе с использованием материнского капитала. Так, за 11 месяцев 2021 года было зарегистрировано 7,5 тысячи ипотек, 3 тысячи из них - с использованием средств материнского капитала.

Напомним: со следующего года в регионе заработает льготная ипотека под 2%. Она будет доступна некоторых категориям специалистов, которые востребованы в Заполярье.

Также Мурманская область лидирует в реализации программы «Гектар Арктики». В регионе заключен 1161 договор безвозмездного пользования земельными участками, еще 500 находятся на рассмотрении. С февраля 2022 года любой житель России сможет приобрести «арктическую» землю, в том числе и в Мурманской области.

Не выходя из дома

За год региональный Росреестр сильно продвинулся в развитии электронных сервисов и оказания услуг в режиме онлайн.

- Нашей службой проделана значительная работа в данном направлении. Были сокращены сроки осуществления регистрационных действий по электронным обращениям. Понимая важность и социальную значимость ипотечных программ, мы не только сократили сроки регистрации до 1-2 дней, но и наладили оперативное взаимодействие с кредитными организациями для максимально быстрого устранения недостатков в документах, - отметили в Росреестре.

Как результат, доля электронной ипотеки по итогам 11 месяцев 2021 года выросла до 60%. Из 7,5 тысячи ипотек более 4 тысяч поступили в электронном виде.

- Наша служба не планирует останавливаться на этих достижениях. Основным приоритетом в работе является клиентоориентированность. Поэтому Росреестр продолжает разрабатывать сервисы, которые позволят активно вовлекать в процесс электронного взаимодействия и обычных граждан, - сказала Анна Бойко.

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