Дело подозреваемого в получении взятки экс-главы администрации Зеленоборского передано в суд

экс-главу Зеленоборского задержали после получения взятки. Фото: murmansk.sledcom.ru

В начале января главу администрации Зеленоборского Руслана Кайибханова задержали по подозрению в получении взятки в особо крупном размере. Как сообщили в СУ Следственного комитета по Мурманской области, в его отношении возбудили уголовное дело по п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ и заключили под стражу. Своей должности он лишился.

Руслан Кайибханов координировал управление муниципального унитарного предприятия ЖКХ, которому в апреле 2020 года по договору передали многоквартирный дом в Зеленоборском.

- По версии следствия, в декабре 2020 года обвиняемый обратился к находившемуся в его подчинении представителю управляющей компании с предложением использовать организацию в качестве получателя дополнительных денежных средств (субсидий), назначением которых является оплата долговых обязательств за предоставленные услуги по содержанию общего имущества в многоквартирных домах Зеленоборского. При этом глава администрации городского поселения указал, что часть поступающих денежных средств необходимо передавать ему в наличной форме в качестве вознаграждения за последующее содействие и покровительство в коммерческой деятельности предприятия ЖКХ и управляющей компании, - сообщила старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Мурманской области (по информационному взаимодействию с общественностью и СМИ) Алина Александрович.

В начале этого года Кайибханов получил за свое покровительство 300 тысяч рублей, после чего его сразу задержали. Свою вину он признал частично. Дело передано в суд.

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