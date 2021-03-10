Бывшему главе администрации Зеленоборского продлили заключение под стражей

Руслана Кайибханова подозревают в получении взятки. Фото: СКР по Мурманской области

В начал января стало известно, что главу администрации Зеленоборского задержали по подозрению в получении взятки в 300 тысяч рублей. По версии следствия, Руслан Кайибханов хотел покровительствовать одной из управляющих компаний. Ему избрали меру пресечения в виде заключения под стражу до 10 марта.

В отношении уже бывшего главы администрации - его освободили от занимаемой должности - возбудили уголовное дело по п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом взятки в крупном размере за общее покровительство).

- Судом удовлетворено ходатайство следователя о продлении обвиняемому меры пресечения в виде заключения под стражу; последний дает признательные показания по уголовному делу; следствием устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления, - сообщила старший помощник руководителя Следственного управления Следственного комитета РФ по Мурманской области Наталия Тростина.

Напомним: по версии следствия, Руслан Кайибханов предложил руководству одной из управляющих компаний стать получателем субсидий на оплату долговых обязательств за предоставленные услуги по содержанию общего имущества в многоквартирных домах Зеленоборского. Но часть денег хотел присвоить, пообещав взамен покровительство "управляшке".

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